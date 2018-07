Manchester United e City perdem no Campeonato Inglês

MANCHESTER - Os times de Manchester decepcionaram neste sábado e foram derrotados em partidas válidas pela sexta rodada do Campeonato Inglês. O tropeço pior foi o do Manchester United, que perdeu no Old Trafford por 2 a 1 para o West Bromwich Albion e segue sem conseguir se acertar neste início de trabalho do técnico David Moyes, substituto do lendário Alex Ferguson.

O tropeço deixou o Manchester United ainda mais longe dos líderes do Campeonato Inglês, pois manteve a equipe com apenas sete pontos, na 12ª colocação, duas posições atrás do West Bromwich, que está com oito.

Neste sábado, os gols da partida saíram apenas no segundo tempo. Amalfitano abriu o placar para o West Bromwich aos nove minutos e Rooney respondeu aos 12, empatando o jogo. No entanto, Berahino, aos 22 minutos, definiu o triunfo do time visitante.

O Manchester City também não teve sorte melhor e perdeu, fora de casa, para o Aston Villa por 3 a 2. Assim, a equipe está na quinta posição no Campeonato Inglês, com 10 pontos, apenas um a mais do que o Aston Villa, o nono colocado.

Touré, aos 45 minutos do primeiro tempo, pôs o time visitante em vantagem e El Ahmadi empatou aos 6 minutos do segundo tempo. Dzeko voltou a colocar o City na frente, aos 11 minutos, mas a equipe de Birmingham virou o placar com os gols marcados por Bacuna, aos 28 minutos, e Weimann, aos 30 minutos.

O Southampton alcançou a quarta posição, com 11 pontos, no Campeonato Inglês ao vencer o penúltimo colocado Crystal Palace por 2 a 0, em casa, com gols de Osvaldo e Lambert, ambos no segundo tempo. O sétimo Hull City bateu o West Ham por 1 a 0, em casa, enquanto o visitante Cardiff City superou o Fulham por 2 a 1.