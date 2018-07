Manchester United é derrotado por 4 a 0 e cai na Copa da Liga

O técnico Louis Van Gaal protagonizou nesta terça-feira sua primeira grande decepção no comando do Manchester United. Ainda sem vencer no Campeonato Inglês, o time levou uma goleada de 4 a 0 do modesto Milton Keynes Dons, da terceira divisão, e foi eliminado logo em sua estreia na Copa da Liga Inglesa.

Com foco no Campeonato Inglês, Van Gaal mandou a campo um time misto, quase reserva. Mesmo assim, contava ainda com David de Gea, Evans, Kagawa, Chicharito Hernandez e Welbeck. O brasileiro Anderson, com raras oportunidades na equipe, também foi titular nesta terça, fora de casa.

O resultado aprofunda a má impressão deixava por Van Gaal neste início de temporada. Depois de obter boas vitórias em amistosos, sobre times como Liverpool e Real Madrid, o Manchester ainda não venceu jogos oficiais na temporada. Estreou com derrota no Inglês e empatou na segunda rodada, no fim de semana.

O fiasco acontece no mesmo dia em que o clube anuncia um bom reforço para o time. O volante argentino Angel Di María acertou sua transferência do Real Madrid nesta terça. E acabou tendo sua chegada ofuscada pela goleada na Copa da Liga Inglesa.

A competição e a Copa da Inglaterra eram as apostas do time para compensar a torcida nesta temporada em que não conseguiu vaga nos torneios europeus (Liga Europa e Liga dos Campeões). Agora só restou a Copa da Inglaterra e o Campeonato Inglês.