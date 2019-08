Manchester United e jogadores repudiam racismo contra Pogba por pênalti perdido

Um pênalti perdido no empate do Manchester United por 1 a 1 contra o Wolverhampton, na segunda-feira, em confronto pela segunda rodada do Campeonato Inglês, causou mais um ato de racismo no futebol. O meia francês Paul Pogba foi alvo de insultos racistas nas redes sociais, depois de desperdiçar a chance de colocar o time de Manchester na frente no placar. Nesta terça foi defendido pelos seus companheiros e pela direção do clube.

O atacante Marcus Rashford e o zagueiro Harry Maguire foram alguns dos colegas de Manchester United que pediram um basta no racismo na Inglaterra. "Chega! Isso precisa parar o Twitter", escreveu Rashford. "O Manchester United é uma família. Paul Pogba faz grande parte dessa família. Você o ataca e nos ataca a todos", completou.

"Repugnante. A mídia social precisa fazer algo sobre isso... Toda conta aberta deve ser verificada por um passaporte/carta de condução. Pare com esses 'trolls' patéticos fazendo inúmeras contas para abusar das pessoas", comentou Maguire.

Em um comunicado oficial, a direção do Manchester United disse que "está revoltado com o abuso racial contra Paul Pogba" e que condena totalmente os atos. Além disso, o clube prometeu trabalhar para identificar os poucos envolvidos nesses incidentes e que tomará o curso de ação mais forte disponível.

Os indivíduos que expressaram estes pontos de vista não representam os valores do nosso grande clube e é encorajador ver a vasta maioria dos nossos torcedores a condenar esta situação nas redes sociais. O Manchester United tem tolerância zero para com qualquer forma de racismo ou discriminação, e um compromisso de longo prazo em lutar contra isso através da iniciativa #AllRedAllEqual. Iremos trabalhar para identificar os poucos envolvidos nestes incidentes e tomar as mais duras medidas ao nosso alcance. Também encorajamos as empresas de redes sociais a tomar medidas", disse o comunicado.

O nome de Pogba é especulado em uma possível negociação com o Real Madrid. Alvo claro e público por parte do clube espanhol, o francês é tido como um sonho do técnico Zinedine Zidane. Mas, antes mesmo do jogo contra o Wolverhampton, o técnico do Manchester United, o norueguês Ole Gunnar Soljskaer disse que o jogador não deixará o clube de forma alguma e que conta com ele para a temporada.