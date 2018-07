Manchester United é o clube mais valioso, aponta revista

O terceiro clube na lista da Forbes é o Arsenal, avaliado em US$ 1,181 bilhão. Os três times ocupavam as mesmas posições no ranking divulgado na temporada passada.

O clube que mais cresceu na atual lista foi o Barcelona, grande campeão da temporada passada. Por ter faturado todos os títulos que disputou (Mundial de Clubes da Fifa, Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, Supercopa da Uefa, Supercopa da Espanha e Copa do Rei), os espanhóis pularam da sétima para a quarta colocação, com valor estimado em US$ 1 bilhão.

O quinto lugar é do Bayern de Munique, que foi desbancado pelo Barcelona, e tem valor avaliado em US$ 900 milhões. Em seguida vem Liverpool (US$ 822 milhões), cujos proprietários já anunciaram que pretendem vender o clube.

O top 10 do ranking é completado por Milan (US$800 milhões), Juventus

(US$656 milhões), Chelsea (US$ 646 milhões) e Inter de Milão (US$ 413 milhões).