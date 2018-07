Manchester United é surpreendido pelo Feyenoord e cai na estreia da Liga Europa

Depois de um grande início de temporada e três vitórias consecutiva no Campeonato Inglês, o Manchester United sofreu nesta quinta-feira seu segundo tropeço seguido. Após cair no clássico local para o City no fim de semana, foi surpreendido pelo Feyenoord e perdeu por 1 a 0 na Holanda, pela estreia da edição 2016/2017 da Liga Europa.

Pelo Grupo A da competição, o time de José Mourinho foi surpreendido com o gol de Tonny Vilhena já aos 34 minutos do segundo tempo, para delírio da torcida que lotou o estádio em Roterdã. Após boa jogada pela direita, Jörgensen foi à linha de fundo e rolou para o meio da área, onde o meia chegou livre para finalizar para a rede.

O Manchester ainda tentou responder na reta final e chegou a ter uma boa oportunidade com Ibrahimovic em cobrança de falta, que Bradley Jones defendeu. Ao longo dos 90 minutos, no entanto, o time inglês decepcionou e ficou bem aquém do futebol que vinha mostrando no início de temporada.

Na outra partida da chave, o Fenerbahçe também era surpreendido pelo pequeno Zorya, da Ucrânia, mas buscou o empate já nos acréscimos. Fora de casa, o time turco do volante brasileiro Souza, que foi titular, sofreu o primeiro gol no início do segundo tempo com Grechyshkin e só selou o 1 a 1 no fim, com o zagueiro dinamarquês Kjaer.

Com o resultado, o Feyenoord lidera de forma isolada a chave, enquanto o Manchester surpreendentemente é o lanterna momentaneamente. Pela Liga Europa, o time inglês volta a campo no dia 29 de setembro, quando recebe o Zorya em Old Trafford. No mesmo dia, Fenerbahçe e Feyenoord duelam em Istambul.