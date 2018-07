Manchester United e Valencia avançam no Grupo C Manchester United e Valencia confirmaram o favoritismo no Grupo C e garantiram nesta quarta-feira a classificação antecipada para as oitavas de final da Liga dos Campeões. O time inglês venceu o Rangers por 1 a 0, fora de casa, enquanto os espanhóis aplicaram 6 a 1 no Bursaspor, diante de sua torcida.