Manchester United empata com penúltimo colocado e fica a 7 pontos do líder City

O Manchester City nem precisou entrar em campo neste domingo para comemorar. Afinal, o Manchester United, o seu principal rival na briga pelo título do Campeonato Inglês, deixou escapar dois pontos ao só empatar com o West Bromwich Albion por 1 a 1, fora de casa, pela 24.ª rodada.

Com o resultado, o Manchester United chegou aos 46 pontos, em segundo lugar e à frente do Leicester pelos critérios de desempate. E ficou a sete do primeiro colocado City, que ainda tem um jogo a mais a disputar. Já o West Bromwich ocupa a penúltima posição, com 15 pontos, a dez do Newcastle, o primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

O resultado foi surpreendente, especialmente pela fragilidade defensiva do time da casa, que tem a pior defesa do Inglês, com 55 gols sofridos em 24 jogos. Mas marcou logo no começo do duelo, aos 2 minutos, quando Gallagher cruzou e Diagne subiu mais alto do que Lindelof e cabeceou para as redes.

O Manchester fez um primeiro tempo muito ruim, mas ao menos conseguiu o empate com um golaço de Bruno Fernandes, aos 44. O português mandou um voleio, após cruzamento de Shaw, dando alguma tranquilidade ao seu time para a etapa final.

Só que a virada não veio. O Manchester pressionou, criou algumas chances, mas também deixou espaços, tanto que Diagne voltou a ter oportunidades de marcar, mas não conseguiu. Nos acréscimos, Maguire ainda acertou a trave, em cabeceio, graças ao leve desvio de Johnstone, decisivo para manter a igualdade no placar.

Também neste domingo, o Wolverhampton derrotou o Southampton por 2 a 1, fora de casa. Assim, ultrapassou o adversário na classificação, assumindo o 12.º lugar, com 30 pontos, logo à frente do oponente, com 29. Danny Ings ainda colocou o time mandante em vantagem, aos 25 minutos do primeiro tempo. Mas levou a virada na etapa final. Ruben Neves, de pênalti, aos 8, e Pedro Neto, aos 21 minutos, definiram o triunfo do Wolverhampton.