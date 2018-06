Manchester United empata sem gols e garante o vice do Campeonato Inglês

Com um time misto, o Manchester United ficou no empate sem gols com o West Ham nesta quinta-feira, em casa, e confirmou a segunda colocação no Campeonato Inglês, a uma rodada do final. Com o resultado, a equipe anfitriã foi a 78 pontos e não pode mais ser alcançada pelo Tottenham, que está em terceiro lugar com 74. O Manchester City, campeão antecipado, lidera com 97 pontos.

Os três primeiros colocados já estão garantidos na Liga dos Campeões e a última rodada da competição definirá quem ficará com a quarta vaga. A briga está entre o Liverpool, atual quarto colocado com 72 pontos, e o Chelsea, que está em quinto, com 70 pontos.

A rodada final do Inglês acontecerá toda no domingo, às 11 horas (de Brasília). O Liverpool receberá o Brighton & Hove Albion, 14º na tabela com 40 pontos. O Chelsea visitará o Newcastle, que está em décimo, com 41.

O Manchester United cumpre tabela contra o Watford, em casa. O West Ham, 15º colocado com 39 pontos, também joga sem objetivos contra o Everton, em casa. Além da disputa pela Liga dos Campeões, a última rodada sacramentará também a terceira vaga do rebaixamento.

A não ser que aconteça um milagre, o Swansea será confirmado na segunda divisão. O Swansea ocupa o 18º lugar, com 33 pontos e está a três de distância do Southampton. No entanto, além de vencer e torcer para o rival perder, a equipe ainda tem que tirar uma diferença de nove gols de saldo.

O JOGO

No duelo desta sexta-feira, o United, apesar de atuar com oito reservas, foi superior e dominou o primeiro tempo. Alexis Sánchez teve duas chances, que foram salvas pelo goleiro Adrian.

No segundo tempo, o Manchester United diminuiu o ritmo e o jogo só foi esquentar nos minutos finais, quando houve um princípio de confusão. Paul Pogba deu um carrinho por trás em Mark Noble, que foi tirar satisfação. Outros jogadores entraram para tentar apartar, houve empurra-empurra, mas o árbitro não expulsou ninguém de campo. Deu apenas um amarelo para Pogba e para Noble.