Manchester United empresta atacante de 19 anos a time da 2ª divisão inglesa O Manchester United confirmou nesta sexta-feira que emprestou o jovem atacante James Wilson, de apenas 19 anos de idade, ao Brighton & Hove Albion, clube da segunda divisão do futebol inglês. E o jogador de ataque deixa o clube justamente em um momento no qual o time tem sofrido para marcar gols - deixou de balançar as redes em quatro das suas últimas sete partidas.