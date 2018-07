Manchester United empresta chileno a time espanhol

MANCHESTER - O Manchester United anunciou nesta quarta-feira o empréstimo do atacante Ángelo Henríquez ao Real Zaragoza até o final da temporada 2013/2014 do futebol europeu. O jogador, com passagem pela seleção chilena, marcou seu primeiro gol pelo clube durante a pré-temporada, em amistoso contra o AIK, da Suécia, mas mesmo assim acabou sendo negociado.

Na última temporada, Henríquez foi cedido ao Wigan na janela de transferências de janeiro. O atacante chileno, então, disputou oito partidas pelo clube, marcou um gol, mas não conseguiu evitar o rebaixamento do time para a segunda divisão inglesa. No Zaragoza, Henríquez vai disputar a divisão de acesso e pode até fazer a sua estreia neste fim de semana, quando o time vai enfrentar o Barcelona B.

Contratado em agosto de 2012 pelo Manchester United, Henríquez foi um dos destaques do Chile no Campeonato Sul-Americano Sub-17 de 2011. Quando chegou ao clube, o então técnico Alex Ferguson disse que o observava desde seus 15 anos, após realizar um teste no time. Porém, ainda não será na temporada 2013/2014 que Henríquez ganhará chances efetivas de atuar pelo Manchester United.