Manchester United empresta lateral uruguaio ao Eintracht Frankfurt

O Eintracht Frankfurt anunciou neste sábado a contratação do lateral-direito Guillermo Varela. O jogador uruguaio chega ao clube alemão cedido por empréstimo de uma temporada pelo inglês Manchester United.

Varela possui passagens pela seleção do Uruguai, tendo sido convocado neste ano para os duelos com Peru e Brasil pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Além disso, fez parte do grupo vice-campeão do Mundial Sub-20 de 2013.

Satisfeito com o êxito na negociação, o diretor esportivo do Eintracht, Bruno Hübner, afirmou que Varela, de 23 anos, é um "jovem jogador muito talentoso". O clube de Frankfurt está reconstruindo o seu elenco após evitar o rebaixamento no Campeonato Alemão da última temporada apenas na repescagem.

No clube inglês desde 2013, quando foi contratado após passagem pelo Peñarol, Varela já foi emprestado para o time B do Real Madrid e disputou 11 jogos pelo United na última temporada, além de ter sido aproveitado pelo técnico José Mourinho na sua estreia no comando do time, no último fim de semana, em amistoso diante do Wigan.

Porém, Varela não viajou com o Manchester United para a viagem até a China, onde o time disputa amistosos e dá sequência aos treinos da pré-temporada. Agora foi negociado com o Eintracht Frankfurt.