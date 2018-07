Manchester United encara Liverpool na Copa da Inglaterra

A data da partida ainda não está definida, mas acontecerá no fim de semana dos dias 28 e 29 de janeiro, em Anfield Road. Os dois times são tradicionais rivais e o título do Campeonato Inglês na última temporada teve sabor especial para o Manchester United, que se tornou o maior vencedor da competição, com 19 títulos, um a mais do que o Liverpool.

Além da rivalidade, o polêmico caso de racismo envolvendo o atacante Luis Suárez deve esquentar o clima do duelo. No final de dezembro, o uruguaio do Liverpool foi suspenso por oito partidas por ter insultado o lateral-esquerdo Patrice Evra, do Manchester United, em partida do Campeonato Inglês. E o Liverpool criticou a postura do rival no caso.

O sorteio deste domingo também definiu que o Chelsea enfrentará, fora de casa, o vencedor do duelo entre Milton Keynes Dons, da terceira divisão, e Queens Park Rangers. Já o Arsenal, se passar pelo Leeds na segunda-feira, vai encarar o Aston Villa, em casa. E o Tottenham medirá forças, como visitante, com o Watford, da segunda divisão inglesa.

Confira os jogos da quarta fase da Copa da Inglaterra:

Arsenal ou Leeds x Aston Villa

Blackpool x Sheffield Wednesday

Brighton ou Wrexham x Newcastle

Dagenham & Redbridge ou Millwall x Southampton

Derby x Stoke

Everton x Fulham

Hull x Crawley

Liverpool x Manchester United

Macclesfield ou Bolton x Swansea

MK Dons ou Queens Park Rangers x Chelsea

Nottingham Forest ou Leicester x Swindon

Sheffield United x Birmingham ou Wolverhampton Wanderers

Stevenage x Notts County

Sunderland x Middlesbrough

Watford x Tottenham

West Bromwich Albion x Norwich