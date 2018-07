Manchester United erra muito e só empata com Swansea

SWANSEA - O Manchester United desperdiçou uma grande chance de vencer, neste domingo, e manter a vantagem de seis pontos que tinha na liderança até o início desta 18.ª rodada do Campeonato Inglês. Em um jogo no qual perdeu ótimas oportunidades de gol, o time comandando por Alex Ferguson empatou por 1 a 1 com o Swansea, fora de casa, e agora está quatro pontos à frente do Manchester City, que no último sábado derrotou o Reading por 1 a 0.

O resultado acabou deixando a equipe do País de Gales na 11.ª posição da competição, com 24 pontos, sendo que o placar de 1 a 1 foi garantido graças a um gol do espanhol Michu, agora artilheiro isolado do Inglês, com 13 bolas na rede. Ele ultrapassou o holandês Van Persie, do Manchester United, vice-líder da tabela de goleadores, com 12 ao total.

No duelo deste domingo, o Manchester deu a impressão de que encaminharia uma vitória tranquila ao abrir o placar logo aos 15 minutos do primeiro tempo. Após escanteio batido por Van Persie pela direita, o lateral-esquerdo francês Evra recebeu na entrada da pequena área e cabeceou no canto direito do goleiro. A bola ainda bateu na trave antes de entrar na meta.

E o Manchester dominava o confronto até levar o empate justamente na primeira boa trama do ataque do Swansea, aos 29 minutos. Após rápida troca de passes, Routledge recebeu no lado direito da área e finalizou forte. O goleiro David de Gea deu rebote e Michu, com a meta aberta, tocou de primeira para as redes.

O empate, porém, pouco mudou o panorama do duelo, pois o Manchester seguia melhor e criando várias oportunidades de gols. Em duas delas, já no segundo tempo, Van Persie e Michael Carrick acertaram o travessão. O holandês, por sua vez, chegou a protagonizar uma confusão após sofrer uma falta e tomar um chutão de Ashley Williams. Indignado, ele foi para cima do adversário, que também quis brigar. O árbitro do duelo, porém, esfriou os ânimos e deu apenas cartão amarelo para os dois jogadores.

E o time de Manchester ainda teve pelo menos outras duas chances claras de marcar, uma delas com Chicharito, mas não foi feliz diante do modesto time do Swansea.

Essa 18.ª rodada do Campeonato Inglês ainda contará com mais um confronto neste domingo. O Chelsea, atual sétimo colocado da tabela, receberá o Aston Villa no Estádio Stamford Bridge, em Londres.