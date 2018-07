Manchester United espanta zebra e avança às quartas da Copa da Inglaterra

SÃO PAULO - O Manchester United não deu chance para o azar neste sábado, venceu por 1 a 0 e eliminou o Crawley, da quinta divisão, na Copa da Inglaterra. Com o resultado em Old Trafford, o líder do Campeonato Inglês avançou às quartas de final da Copa.

Diante de um adversário frágil, Alex Ferguson mandou a campo um time misto. Poupou alguns de seus principais titulares para o jogo contra o Olimpique de Marselha, na quarta-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Assim, o Manchester entrou em campo com três brasileiros: Anderson, Rafael e Fábio.

O Crawley até que jogou de igual para igual nos primeiros minutos em Manchester, mas logo o time da casa assumiu o comando da partida. Aos 28 minutos, abriu o placar. Gibson levantou a bola na área, Brown só resvalou de cabeça, mas o suficiente para tirar a bola do alcance de goleiro. Logo depois, Fábio teve a chance de ampliar, mas mandou para fora.

Na segunda etapa, Rooney entrou em campo, substituindo Anderson, que pouco produziu. O Manchester manteve o jogo em banho-maria. No final do jogo, o Crawley quase empatou. Brodie tocou de cabeça e mandou a bola no travessão do United.