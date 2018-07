Manchester United estreia com goleada sobre Swansea

SWANSEA - Atual campeão, o Manchester United iniciou bem a caminhada em busca do bi no Campeonato Inglês e estreou na edição 2013/2014 com vitória sobre o Swansea. Neste sábado, o time do técnico David Moyes, que substitui o aposentado Alex Ferguson, não deu chances para a zebra e goleou o adversário por 4 a 1, mesmo atuando fora de casa, com atuação de gala de Van Persie e Welbeck.

Os atacantes marcaram duas vezes cada um e foram os principais responsáveis pelo resultado positivo do Manchester. Por outro lado, o Swansea, uma das principais surpresas da temporada passada, na qual terminou na nona colocação, mostrou estar mais enfraquecido.

A vitória do Manchester neste sábado começou a ser construída aos 34 minutos do primeiro tempo, quando Giggs deu lançamento primoroso para Van Persie, que dominou no peito e bateu de voleio, de direita. Apenas um minuto depois, Welbeck aproveitou ótimo passe de Valencia para fazer o segundo.

A vantagem tranquilizou os visitantes que só marcaram o terceiro aos 27 minutos da etapa final. Van Persie arrancou em contra-ataque, deu belo corte no zagueiro e bateu no ângulo. Wilfried ainda descontou aos 37, mas Welbeck, já nos acréscimos, recebeu de Rooney, deu lindo toque de cobertura e completou o placar.

O Manchester United volta a campo pela segunda rodada apenas no dia 26, uma segunda-feira, quando já terá pela frente um dos concorrentes ao título, o Chelsea, em Old Trafford. Um dia antes, o Swansea vai a Londres, onde pega o Tottenham do brasileiro Paulinho.