Manchester United estreia na Liga Europa com vitória em casa sobre o Astana

Roma, Manchester United e Porto estrearam com vitória, nesta quinta-feira, na disputa da temporada 2019/2020 da Liga Europa. As três equipes tradicionais atuaram em seus domínios, mas apenas os italianos tiveram facilidade para conquistar os três pontos.

Com um gol contra do lateral brasileiro Junior Caiçara e outro do holandês Justin Kluivert, filho de Patrick Kluivert, a equipe romana goleou o Istambul Basaksehir, da Turquia, por 4 a 0, no Estádio Olímpico de Roma, em duelo válido pelo Grupo J.

Em outro jogo da chave, o austríaco Wolfsberger também goleou pelo mesmo placar, mas de forma surpreendente, o alemão Borussia Mönchengladbach, fora de casa. Aos 41 minutos no primeiro tempo, os austríacos já tinham vantagem de 3 a 0.

Em Manchester, o United sofreu muito para bater o valente Astana, do Casaquistão, por 1 a 0, pelo Grupo L. O gol só saiu aos 28 minutos do segundo tempo, após jogada individual de Greenwood. Na Sérvia, o Partizan Belgrado permitiu ao holandês Alkmaar obter o empate por 2 a 2.

No Grupo G, com dois gols do brasileiro Tiquinho, o Porto derrotou o suíço Young Boys, por 2 a 1, no estádio do Dragão. Na Escócia, o Glasgow Rangers chegou a perder um pênalti logo no início da partida, mas venceu o holandês Feyenoord.

Na Bulgária, pelo Grupo H, o Ludogorets bateu o CSKA Moscou pelo incrível placar de 5 a 1. O brasileiro naturalizado Wanderson abriu o placar. Claudiu Keseru anotou três gols. No outro duelo da chave, Espanyol e o húngaro Ferencvaros ficaram no 1 a 1.

Em outros jogos, o Gent-BEL venceu o Saint Etienne port 3 a 2, enquanto o Wolfsburg superou o Oleksandriya-UCR por 3 a 1. O Slovan Bratislava-ESQ fez 4 a 2 no Besiktas e o Braga superou o Wolverhampton por 1 a 0.