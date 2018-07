Manchester United fará amistosos na China na próxima pré-temporada

O Manchester United anunciou nesta terça-feira que vai disputar duas partidas amistosas na China durante a sua próxima pré-temporada. O time vai permanecer oito dias no país asiático, mas não revelou quais serão os seus adversários nesses compromissos.

O United disputou a sua primeira partida da China em 1975 e já viajou diversas vezes ao país, tendo disputado 12 jogos. O último deles foi em julho de 2013, diante do Kitchee FC, em amistoso acompanhado por 40 mil torcedores em um estádio lotado.

A viagem do United coincide com um momento de crescimento do futebol chinês, que reforçou recentemente os seus clubes com alguns dos principais destaques do futebol brasileiro, como Renato Augusto e Jadson, mas também com jogadores de renome de clubes europeus, como o colombiano Jackson Martinez e o argentino Ezequiel Lavezzi.

"Um total de quase 500 mil torcedores assistiram os jogos anteriores durante nossas visitas à China e sempre contamos com o apoio excepcional no país, por isso, naturalmente, é algo que todo mundo está muito ansioso para este verão", disse Ed Woodward, vice-presidente executivo do clube.

A dúvida é sobre em qual condição o Manchester United chegará ao país para a sua pré-temporada. Afinal, o time vem sendo bastante irregular, o que provoca diversas críticas ao técnico Louis van Gaal, e ocupa apenas a sexta posição no Campeonato Inglês.