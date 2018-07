Manchester United faz 3 a 0 e amplia crise do atual campeão Leicester no Inglês

O Manchester United foi mais uma equipe a não tomar conhecimento do atual campeão Leicester no Campeonato Inglês. Neste domingo, os comandados de José Mourinho visitaram a maior zebra do futebol europeu na última temporada e venceram com tranquilidade por 3 a 0, com gols de Mkhitaryan, Ibrahimovic e Juan Mata.

Foi a terceira derrota consecutiva do Leicester no Inglês, e a equipe já briga contra o rebaixamento. Tem somente 21 pontos, na 16.ª posição, a um do Hull City, que abre a zona da degola. No total, já são quatro partidas sem vencer para a equipe, que triunfou em apenas três dos últimos 15 jogos.

Por outro lado, a temporada do Manchester também não é das melhores e a equipe segue sofrendo com a irregularidade. Esta foi apenas a segunda vitória nos últimos seis jogos dos comandados de Mourinho, que ocupam a sexta colocação no Inglês, com 45 pontos, fora da zona de classificação para as competições europeias.

Mesmo fora de casa, o Manchester começou melhor neste domingo e arriscou primeiro com Rojo, que exigiu boa defesa de Schmeichel logo com seis minutos. A resposta veio aos 15, quando Mahrez foi acionado por Jamie Vardy, cortou para o meio e bateu para fora.

As duas equipes seguiram se alternando no ataque até a reta final do primeiro tempo, quando o Manchester abriu o placar. Smalling encontrou Mkhitaryan em rápido contra-ataque, e o meia armênio arrancou desde a linha do meio-campo até a entrada da grande área para bater firme e abrir o placar.

O gol desestabilizou ainda mais o Leicester, e o Manchester aproveitou para ampliar apenas um minuto depois. Valencia fez ótima jogada pela direita e cruzou para o meio da área, onde Ibrahimovic apareceu sozinho para finalizar e marcar.

O técnico Cláudio Ranieri não conseguiu recuperar seus jogadores no vestiário, e já no início da etapa final, o Manchester aproveitou para selar o triunfo. Aos três minutos, Mata e Mkhitaryan protagonizaram bela tabela, o espanhol recebeu de volta dentro da área e fez o terceiro.

A partir daí, o jogo perdeu em emoção e as equipes pouco arriscaram. Mahrez, em chute de fora, ainda assustou o gol do Manchester. Minutos depois, Mata foi lançado e perdeu de frente para Schmeichel, no último grande momento dos visitantes.

O Manchester só voltará a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Watford, em Old Trafford, pelo Campeonato Inglês. Já o Leicester terá pela frente o Derby County nesta quarta-feira, fora de casa, pela Copa da Inglaterra.