Manchester United faz 3 a 0 no Aston Villa e volta a vencer na Inglaterra

BIRMINGHAM - Após quatro jogos sem vitória no Campeonato Inglês, o Manchester United desencantou neste domingo ao fazer 3 a 0 no Aston Villa, fora de casa. O nome do jogo foi o atacante Welbeck, responsável por dois dos três gols dos visitantes.

A vitória deixou o Manchester com 25 pontos, na 8ª colocação da tabela, ainda em início de reação, depois de seguidos tropeços nas primeiras rodadas. O time não vencia no Inglês desde o começo de novembro, quando levou a melhor no clássico com o Arsenal, em casa. Desde então, foram duas derrotas e dois empates. Já o Aston estacionou nos 19 pontos e ocupa a 11ª colocação.

Jogando em casa e em melhor momento na temporada, o Aston começou melhor a partida e se jogou para o ataque, pressionando a defesa do Manchester. A falta de eficiência no ataque, porém, se repetiu na defesa e em três minutos os visitantes marcaram duas vezes, ambas com Welbeck.

Na primeira, ele pegou rebote, após cabeçada de Januzaj, sem marcação, na trave, e só completou para as redes, aos 15. Na sequência, a defesa do Aston vacilou na saída de bola e Valencia cruzou para nova gol de Welbeck, aos 18. No segundo tempo, novo erro da defesa, novo gol do Manchester. Desta vez, Rooney roubou a bola e deu passe para Cleverley anotar o terceiro e selar o placar, aos 7 minutos.

No outro jogo da rodada, Norwich City e Swansea City empataram por 1 a 1. Nathan Dyer abriu o placar para o Swansea, aos 12, e Gary Hooper garantiu o empate dos anfitriões, aos 45 minutos do primeiro tempo. Ainda neste domingo, Liverpool e Tottenham se enfrentarão na casa do segundo.