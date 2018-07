Manchester United passa às oitavas da Copa da Inglaterra

O time não tem jogado bem e tem recebido muitas críticas, mas ao menos está fazendo a sua parte na Copa da Inglaterra e avançando de fases. Nesta sexta-feira, o Manchester United jogou para o gasto para vencer o Derby County, da segunda divisão, por 3 a 1, fora de casa, e assim avançar às oitavas de final da mais antiga competição de clubes do mundo.

Com seu time titular, o técnico holandês Louis van Gaal queria liquidar logo o confronto no jogo desta sexta-feira e evitar o "replay" - como é chamado o duelo da volta" -, em Manchester, daqui 10 dias. Foi recompensado por uma atuação segura da equipe. No primeiro tempo, o atacante Wayne Rooney marcou um belo gol para abrir o placar, mas o Manchester United levou o empate com Thorne pouco antes do intervalo.

Na segunda etapa, o time se esforçou ao máximo e conseguiu a vitória com os gols do holandês Blind e do espanhol Juan Mata. "Viemos aqui para jogar futebol muito mais rápido do que em nossos últimos jogos. Marcar três gols significa que foi um desempenho muito bom", disse.

O adversário nas oitavas de final, que serão jogadas no fim de semana de 20 e 21 de fevereiro, será definido em um sorteio na próxima semana. Os outros 15 duelos desta etapa da Copa da Inglaterra serão disputados neste sábado e no domingo.

ALEMANHA

Pela abertura da 19.ª rodada do Campeonato Alemão, o Mainz comprovou a sua boa fase e derrotou o Borussia Mönchengladbach por 1 a 0, em casa - gol de Christian Clemens, aos 21 minutos do primeiro tempo. Com 27 pontos, o time subiu para a sexta colocação, dentro da faixa de classificação à Liga Europa. O rival, com 29, é o quarto, mas pode ser ultrapassado neste final de semana pelo Bayer Leverkusen.