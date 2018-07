Manchester United faz seu primeiro evento oficial no Brasil

Neste domingo, o Rio de Janeiro recebeu o primeiro evento oficial do Manchester United no Brasil. Os torcedores de um dos times mais famosos do mundo puderam ficar cara a cara com duas lendas do clube, os ex-jogadores Dwight Yorke e Quinton Fortune, sul-africano que tem o maior respeito pelos técnico Carlos Alberto Pareira e Joel Santana - ambos comandaram a seleção do seu país.

Depois de passagens pela Índia e Bahrein, o I Love United desembarcou no Brasil, mais precisamente, na praia de Copacabana. Os fãs puderam participar de um jogo com perguntas e respostas juntamente com Yorke e Fortune, além de competições e distribuição de brindes e cortesias do time inglês, berço do veterano David Beckham.

A concentração teve ínicio às 9h da manhã em Copacabana. Os torcedores não perderam tempo e, todos trajados com a camisa do United, pararam no posto 2 da praia para acompanhar pelo telão a partida entre Manchester United e Tottenham. Para a surpresa deles, a disputa válida pela 33° rodada do Campeonato Inglês, terminou com o triunfo do Tottenham por 3 a 0, que, apesar de abalar, não estragou a festa que estava preparada.

O evento contou com cerca de 300 pessoas, algumas equipes disputaram um torneio 3x3, a parte mais esperada por todos, já que os vencedores receberam como prêmio uma passagem VIP para conhecer o Old Trafford e assistir a um jogo do United em sua casa. Daniel Lobo, fundador e presidente do ManUtd BR, única torcida reconhecida oficialmente pelo clube, contou ao Estadão um pouco dessa experiência. "O evento foi fantástico e mostra a importância que o clube dá para os mais de 7 milhões de torcedores na América do Sul, a maioria no Brasil. O reconhecimento e o carinho do Manchester United e dos jogadores conosco foi sensacional, esperamos novos eventos como esse, para cada vez aumentar o elo entre clube e torcedor."

Nas redes sociais, as páginas oficiais do Mancheter United divulgaram momentos do evento, e compartilharam um vídeo em homenagem à participação do I Love United no Brasil, dizendo "não foi o resultado que queríamos (sobre a derrota na partida), mas obrigado a todos do Rio de Janeiro. Nossos fãs são incríveis."

YORKE E FORTUNE

Após 16 anos, um dos ex-jogadores do Manchester United, Dwight Yorke, desembarcou novamente no Brasil. O jogador esteve presente no Mundial de Clubes de 2000, quando o Corinthians se consagrou campeão. A dupla de Red Devils fez um tour pelo Rio de Janeiro, visitou a Gávea, sede do Flamengo, aprendeu a surfar nas ondas de Copacaba, e também confirmou participação em um projeto de futebol da comunidade local. Além, é claro, de garantir a festa no evento I Love United.