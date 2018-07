Manchester United fez proposta por Neymar, confirma pai do jogador

O atacante Neymar recebeu uma proposta para se transferir para o Manchester United na última janela de transferências do futebol europeu. A confirmação foi feita por Neymar Silva Santos, pai e empresário do jogador.

"O Barcelona recebeu uma oferta do United e nos disse que não estava disposto a vendê-lo. Eles nos perguntaram se estávamos interessados, e nós respondemos que não", disse o pai do craque, em entrevista à Fox Sports. "A proposta chegou diretamente ao clube. Ele (Neymar) ainda tem três anos de contrato. O Barcelona não vai vendê-lo", completou o empresário.

De acordo com a imprensa da Inglaterra, o Manchester United estaria disposto a pagar a multa rescisória do craque, estipulada em 190 milhões de euros (R$ 830 milhões) pelo Barcelona.

Neymar vive uma disputa judicial com o Santos. Em maio, o clube entrou com uma ação na Fifa pedindo ressarcimento por supostos danos na venda do craque ao Barcelona em 2013. A demanda arbitral santista era contra o clube espanhol, o jogador, seu pai e a empresa Neymar Sport e Marketing Ltda. A Fifa, no entanto, decidiu excluir o pai e a empresa do processo por não ter atuação federativa.

O Santos pede uma indenização - o valor seria de 55 milhões de euros - e a suspensão do jogador por seis meses. Em nota, o clube indicou que a indenização é motivo principal da ação. O pai de Neymar afirmou que o "Santos está indo contra o ídolo".

O presidente do Santos recorreu à Fifa porque o contrato entre Santos e Barcelona prevê que qualquer pontos controverso se resolveria na Câmara de Resolução de Disputas da entidade. O lado prejudicado poderá apelar, depois, à Corte Arbitral do Esporte.