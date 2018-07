Manchester United fica fora da Liga após perder para o Basel

O atacante Marco Streller marcou aos 9 minutos e Alexander Frei fez o segundo no final. A equipe inglesa diminuiu com um gol de consolação de Phil Jones a um minuto do fim.

Com o resultado, o campeão suíço se classificou para as oitavas de final como segundo colocado do Grupo C. O líder da chave foi o Benfica, que venceu o Otelul Galati por 1 x 0.

O atacante do Manchester United Wayne Rooney deu prosseguimento à sua fase ruim ao perder várias chances.

Foi apenas a terceira vez em 17 participações na Liga dos Campeões que o Manchester, que precisava apenas de um empate, não passa da fase de grupos.

Restará ao time disputar a Liga Europa.

(Reportagem de Brian Homewood)