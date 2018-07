Manchester United ganha 3ª seguida, mas Di María se machuca

Sem contar com Di María, que saiu com lesão muscular ainda no começo do jogo, o Manchester United emplacou a sua terceira vitória seguida no Campeonato Inglês. Neste sábado, em casa, contou com gols de Van Persie e Wayne Rooney para vencer o Hull City por 3 a 0. O Liverpool, por sua vez, encerrou a má fase ganhando de 1 a 0 do Stoke City.

Em Old Trafford, Di María precisou ser substituído logo aos 14 minutos. Pouco depois, Smalling abriu o placar num bate-rebate confuso na área do Hull - o goleiro entrou com bola e tudo. Ainda no primeiro tempo, Van Persie fez o pivô na entrada da área e deu para Rooney bater sem chances para o goleiro.

O holandês deixaria o dele aos 21 minutos do segundo tempo, no gol mais bonito do jogo. Van Persie dominou na intermediária e, mesmo bem marcado, jogou para a perna esquerda e mandou no ângulo do goleiro McGregor. Com a vitória, o Manchester foi a 22 pontos e reassumiu o quarto lugar, tomado pelo Arsenal horas antes. O Manchester City, terceiro, aparece dois pontos à frente.

Em Anfield Road, o Liverpool ganhou a primeira depois de um mês e um dia. O time do técnico Brendan Rodgers sofreu e só conseguiu marcar o gol da vitória aos 40 minutos do segundo tempo, com Glen Johnson aproveitando rebote de cabeceio de Lambert no travessão. Philippe Coutinho e Lucas Leiva jogaram como titulares.

Em Londres, o Queens Park Rangers deixou a lanterna ao vencer o Leicester City por 3 a 2. Foi a 11 pontos e deixou a última posição exatamente para o Leicester, que tem 10. O Burnley também subiu a 11 depois de buscar o empate em 1 a 1 com o Aston Villa, em casa. O gol dos mandantes saiu aos 42 minutos do segundo tempo, de pênalti. Além do Burnley e do QPR, o Hull City também tem 11 pontos. O Villa soma 13.

Na briga pelo G-4, o West Ham conseguiu uma vitória importante ao ganhar em casa do Newcastle, por 1 a 0, encerrando uma sequência de cinco triunfos seguidos do rival. Já o Swansea City, jogando no País de Gales, ficou no 1 a 1 com o Crystal Palace.

Agora, o enrosco tem o Manchester United na frente, com 22 pontos, seguido de West Ham (21), Arsenal (20), Swansea City (19), Newcastle (19), Everton (17), Tottenham (17) e Liverpool (17). Everton e Tottenham se enfrentam domingo. No mesmo dia, o vice-líder Southampton recebe o terceiro colocado Manchester City.