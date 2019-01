Manchester United ganha a 5ª seguida e avança na Copa da Inglaterra

O Manchester United emplacou neste sábado a sua quinta vitória consecutiva na temporada, após viver período de irregularidade em campo, sob o comando do técnico José Mourinho. Jogando em casa, no estádio Old Trafford, o time derrotou o Reading, da segunda divisão, por 2 a 0, e avançou na Copa da Inglaterra.

Foi o quinto triunfo desde a demissão de Mourinho, que não resistiu à derrota para o Liverpool por 3 a 1 na metade de dezembro. Ole Gunnar Solskjaer foi contratado para o seu lugar. E, desde que o ex-jogador assumiu a equipe, foram cinco vitórias em diferentes competições.

Ganhando embalo e confiança, o United não teve dificuldade para superar o Reading. O espanhol Juan Mata abriu o placar aos 22 minutos de jogo, em cobrança de pênalti, marcado com a ajuda do árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês).

Antes do fim do primeiro tempo, o belga Romelu Lukaku sacramentou a vitória aos 45. O chileno Alexis Sánchez fez belo lançamento rasteiro para Lukaku driblar o goleiro e mandar para as redes.

O brasileiro Fred chegou a balançar as redes aos 19 minutos da etapa inicial, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento, também por intervenção do VAR.

O triunfo garantiu o Manchester United na quarta fase da Copa da Inglaterra. Seu próximo adversário será definido por sorteio.

Também avançaram neste sábado o Brighton & Hove Albion, o Burnley, o West Bromwich e o West Ham. O Arsenal e o Chelsea ainda entrarão em campo neste sábado.