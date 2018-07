Manchester United ganha e assume liderança no Inglês

Atual campeão inglês, o Manchester United chegou aos 39 pontos, com apenas um de vantagem sobre o Manchester City, que joga ainda neste domingo pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. Enquanto isso, o Queens Park Rangers ficou com os mesmos 16 pontos, ocupando a 15ª colocação.

A vitória do Manchester United neste domingo começou a ser construída logo aos 52 segundos de jogo, quando o atacante Rooney abriu o placar. Depois, o time só voltou a marcar aos 11 minutos do segundo tempo, com o volante Carrick, e garantiu o resultado no Loftus Road Stadium.