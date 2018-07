Manchester United ganha no sufoco e lidera com folga O Manchester United sofreu bastante neste sábado, mas conseguiu ganhar em casa do Everton, por 1 a 0, e manteve a liderança tranquila no Campeonato Inglês. Agora, faltando apenas quatro partidas para o final da disputa, o time do técnico Alex Ferguson soma 73 pontos, com nove de vantagem sobre Chelsea e Arsenal, que dividem a segunda colocação e ainda jogam nesta rodada.