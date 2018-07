Manchester United goleia e alcança City na liderança

Berbatov fez dois gols antes de converter um pênalti no final da partida. Park Ji-Sung e Antonio Valencia também marcaram contra o Wigan, que teve Conor Sammon expulso no fim do primeiro tempo.

A esperança do Chelsea em conquistar o título sofreu outro revés após o empate de 1 x 1 com o Fulham no estádio Stamford Bridge mais cedo. Foi o terceiro empate seguido da equipe de Londres no torneio.

City e United estão empatados com 45 pontos em 18 jogos, seguidos pelo Tottenham Hotspur (35), que tem duas partidas a menos e visita o Norwich City na terça-feira.

O Chelsea está em quarto, com 34 pontos, enquanto o Arsenal tem 32 pontos e recebe o Wolverhampton Wanderers na terça.

A boa vitória do Manchester United -- sua segunda por 5 x 0 depois de derrotar o Fulham pelo menos placar na quarta-feira -- permitiu ao time diminuir sua desvantagem no saldo de gols para o City, que começou o dia com 10 gols a mais que o rival e termina com cinco a mais.

O Liverpool permaneceu em sexto lugar com 31 pontos após empatar por 1 x 1 em casa com o último colocado Blackburn Rovers.

Já o Newcastle United encerrou uma série de seis jogos sem vitória ao bater o Bolton Wanderers por 2 x 0, com gols de Hatem Ben Arfa e Demba Ba.

No outro confronto do dia, Sunderland e Everton empataram em 1 x 1.