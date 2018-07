Manchester United goleia em amistoso na Austrália

SYDNEY - Com dois gols de Jesse Lingard e Danny Welbeck, cada, o Manchester United goleou o A-League All Stars, um combinado de jogadores que disputam o Campeonato Australiano, por 5 a 1, neste sábado, na primeira vitória da equipe sob o comando do técnico David Moyes. O holandês Robin van Persie marcou o quinto gol do time inglês no ANZ Stadium, em Sydney, que recebeu um público de 82 mil espectadores.

Em sua primeira visita a Sydney desde 1999, o Manchester United abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, com Lingard, que concluiu jogada de Welbeck e Ryan Giggs. Welbeck ampliou a vantagem aos 34 minutos, após novo passe de Giggs.

O atacante albanês Besart Berisha marcou o único gol do combinado da liga australiana aos sete minutos do segundo tempo. Lingard, porém, voltou a marcar para o Manchester United aos 10 minutos, após mais uma passe de Giggs. Welbeck fez o seu segundo gol na partida aos 25 minutos, enquanto Van Persie definiu o triunfo por 5 a 1 aos 42 minutos.

Após o triunfo, o Manchester United viaja para o Japão, na terceira etapa da sua excursão na pré-temporada. O time inglês vai disputar amistosos contra Yokohama Marinos e Cerezo Osaka na próxima semana.