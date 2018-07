Manchester United goleia na estreia de Ryan Giggs como técnico

MANCHESTER - Em sua "estreia" como técnico do Manchester United, o meia Ryan Giggs só tem motivos para comemorar. Neste sábado, no primeiro dos quatro jogos que pretende trabalhar como treinador para terminar a temporada, o veterano atleta de 40 anos viu seus comandados golearem o Norwich por 4 a 0, no estádio Old Trafford, em Manchester, pela 36.ª rodada do Campeonato Inglês, e foi ovacionado pelos torcedores.

Giggs substitui o demitido David Moyes, que permaneceu apenas 10 meses no cargo de técnico do Manchester United. O escocês, que havia entrado no lugar do lendário Alex Ferguson, não resistiu aos maus resultados do time na temporada - eliminações precoces na Copa da Inglaterra e na Copa da Liga Inglesa e campanha ruim no Campeonato Inglês. Tanto é que Giggs tenta agora levar o time à classificação para a próxima edição da Liga Europa.

Com 60 pontos e um jogo a menos que os rivais, o Manchester United ocupa a sétima colocação. Precisa chegar ao menos em sexto, lugar ocupado hoje pelo Tottenham, que tem seis pontos a mais. Nos últimos três jogos, pode até contar com Giggs em campo, mas o meia/treinador já afirmou que pretende ajudar apenas do banco de reservas.

Em campo, o Manchester United foi superior o tempo todo, mas só conseguiu abrir o placar no final do primeiro tempo em um pênalti convertido por Wayne Rooney. No início da segunda etapa, o centroavante inglês marcou o segundo em um belo chute de fora da área. Com a vantagem, o time teve tranquilidade para tocar a bola e ampliar com mais dois gols do meia espanhol Juan Mata.