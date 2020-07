Manchester United goleia o Bournemouth em casa e assume o 4º lugar do Inglês

Com grande atuação de Bruno Fernandes, Mason Grenwood e Anthony Martial, o Manchester United goleou o Bournemouth por 5 a 2 neste sábado, em casa, no Old Trafford, ampliou a série invicta no torneio para nove jogos e alcançou o quarto lugar no Campeonato Inglês, ultrapassando o Chelsea momentaneamente.

O Manchester United soma agora 55 pontos, um a mais que o Chelsea, contra o qual precisa torcer para permanecer no grupo dos quatro melhores colocados da competição. O time londrino entra em campo ainda neste sábado para enfrentar o Watford. Já o Bournemouth é o 19º e penúltimo colocado, com 27 pontos.

O duelo foi marcado por belos gols. O primeiro deles anotado por Stanislas, que deu uma linda caneta em Maguire e abriu o placar para os anfitriões no começo do jogo. Os anfitriões responderam aos 29 minutos, com o gol do jovem Greenwood após passe do português Bruno Fernandes.

Marcus Rashford deixou o Manchester em vantagem ao converter cobrança de pênalti pouco tempo depois e Martial marcou o terceiro nos acréscimos do primeiro tempo. Ele recebeu de Bruno Fernandes e arrematou de fora da área no ângulo esquerdo. O atacante francês alcançou a marca de 20 gols na temporada e é o jogador que mais vezes balançou as redes na liga inglesa neste ano - oito gols.

Na etapa final, o Bournemouth reduziu a desvantagem ao anotar o segundo gol em cobrança de penalidade convertida por King aos quatro minutos, mas não foi capaz de fazer mais do que isso.

Aos oito minutos, Greenwood reapareceu para anotar outro belo gol. O meia levou a bola para a grande área e acertou chute potente no alto. Cinco minutos depois, Bruno Fernandes encerrou o show do trio e dos donos da casa em cobrança de falta convertida com muita categoria. O português, um dos principais destaques do time de Manchester na temporada, tem 11 contribuições para gols (6 gols e 5 assistências) em nove jogos no torneio.

OUTROS RESULTADOS

Logo à frente do Manchester na tabela está o Leicester. O terceiro colocado, com 58 pontos, superou o Crystal Palace (13º) com facilidade, ao vencer o adversário por 3 a 0, em casa, no King Power Stadium. Iheanacho fez o primeiro e o artilheiro Vardy anotou os outros dois gols do triunfo.

No outro jogo já encerrado neste sábado, o Brighton derrotou o lanterna Norwich fora de casa por 1 a 0 e ficou mais distante da zona de rebaixamento, agora com 36 pontos, na 15ª colocação. O último colocado soma apenas 21 pontos, sete a menos que o primeiro time fora do grupo do descenso.