Manchester United goleia o Fulham e se classifica na Copa da Inglaterra

MACHESTER - Assim como seus rivais Manchester City e Arsenal, o Manchester United também confirmou o favoritismo e avançou neste sábado para as oitavas de final da Copa da Inglaterra. Atuando em casa, no Estádio Old Trafford, o time levou a melhor no confronto de jogo único com o Fulham e ganhou por 4 a 1, assegurando a classificação.

Líder isolado do Campeonato Inglês e classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa (enfrentará o Real Madrid a partir de 13 de fevereiro), o Manchester United não teve problemas para vencer o Fulham neste sábado. O técnico Alex Ferguson chegou até a poupar alguns titulares, como Ferdinand e Van Persie.

Para ajudar, o placar foi aberto logo aos dois minutos, em cobrança de pênalti do veterano Giggs. Os outros gols saíram apenas no segundo tempo. Aos cinco, Rooney recebeu belo passe do brasileiro Anderson e ampliou para o Manchester United. Depois, o mexicano Chicharito Hernandez marcou duas vezes seguidas, aos sete e aos 21.

O Fulham, que ocupa atualmente o 14º lugar no Campeonato Inglês, ainda conseguiu fazer o seu gol de honra, com Hughes já aos 32 minutos, mas não evitou a derrota por goleada. Assim, o Manchester United segue em busca do seu 12º título na história da Copa da Inglaterra - o adversário das oitavas de final ainda será sorteado.

Neste domingo, serão definidos os três últimos classificados para as oitavas de final da Copa da Inglaterra, com a realização dos seguintes jogos: Brentford x Chelsea, Leeds x Tottenham e Oldham Athletic x Liverpool.