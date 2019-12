Manchester United goleia o Newcastle em casa e se aproxima do G4 do Inglês

O Manchester United se recuperou dos dois últimos jogos sem vitória no Campeonato Inglês e goleou o Newcastle por 4 a 1 em casa, no estádio Old Trafford, em Manchester, nesta quinta-feira, no chamado "Boxing Day", feriado na Inglaterra e dia com nove dos 10 jogos da 19.ª rodada - a última do primeiro turno.

O resultado positivo reaproxima o Manchester United do grupo dos quatro primeiros colocados na tabela de classificação, de modo que o time do técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer subiu para a sétima posição com 28 pontos, a quatro do Chelsea, que fecha o G4. O Newcastle é o 10.º colocado, com 25.

A vitória é ainda mais importante para Ole Gunnar Solskjaer, que ganha sobre vida no cargo. Ele tem sido pressionado em razão da irregularidade da equipe e vem sido criticado por boa parte da torcida. Alguns entoaram cânticos pedindo a sua saída.

O triunfo foi conquistado de virada. O Newcastle marcou o primeiro com Longstaff, aos 17 minutos da primeira etapa, após boa jogada do brasileiro Joeliton. Mas foi só o que fizeram de positivo os visitantes na partida. Eles erraram muito e permitiram que os donos da casa virassem a partida sem fazer muita força.

O francês Martial se destacou com dois gols. Ele marcou o de empate, aos 24 minutos da etapa inicial, e o que selou o triunfo, aos seis do segundo tempo, em toque por cima do goleiro depois de receber um presente de Willems na tentativa de recuo para o goleiro.

Os jovens Greenwood e Rashford também foram fundamentais para a vitória. O primeiro, de apenas 18 anos, fez o gol da virada, aproveitando vacilo da zaga adversária, e o segundo ampliou três minutos depois, em cabeceio no canto direito. Ele tem 11 gols e é o artilheiro da equipe de Manchester no Campeonato Inglês.