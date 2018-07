Manchester United goleia por 7 a 1 e lidera Inglês

O Manchester United não deu chances ao Blackburn e aplicou uma goleada de 7 a 1, neste sábado, no Old Trafford, pela 15.ª rodada do Campeonato Inglês. O atacante Berbatov brilhou na partida, ao marcar cinco gols. A vitória deixou o time de Alex Ferguson na liderança provisória da tabela, à frente de Arsenal e Chelsea, que entrará em campo no domingo.

O Manchester soma agora 31 pontos, dois a mais que o Arsenal e três à frente do Chelsea. O atual campeão inglês vai enfrentar o Newcastle, no domingo, longe de sua torcida. Mais cedo, neste sábado, o Arsenal bateu o Aston Villa por 4 a 2, fora de casa.

Em dia inspirado, o búlgaro Berbatov comandou a goleada do Manchester neste sábado. Ele abriu o placar logo aos 2 minutos, contando com um desvio em Rooney. Aos 23, Park aumentou a vantagem dos donos da casa. Quarto minutos depois, Berbatov aproveitou vacilo da defesa e anotou o terceiro.

No segundo tempo, o atacante deixou sua marca novamente aos 2 minutos. Logo na sequência, Nani converteu o quarto gol, após assistência do brasileiro Anderson. Em grande ritmo, o Manchester ampliou aos 17, com mais um de Berbatov. Aos 24, o búlgaro encerrou a goleada com nova assistência de Anderson. O Blackburn marcou seu gol de honra aos 34, com Samba.

Também neste sábado, o Manchester City empatou com o Stoke por 1 a 1, fora de casa, e ocupa a quarta colocação da tabela, com 26 pontos. O Stoke é o oitavo, com 20. Ainda nesta rodada, Bolton e Blackpool empataram por 2 a 2, enquanto o West Bromwich goleou o Everton por 4 a 1.

O West Ham fez a lição de casa e bateu o Wigan Athletic por 3 a 1, diante de sua torcida. O Wolverhampton derrotou o Sunderland por 3 a 2, enquanto Fulham e Birmingham ficaram no 1 a 1.