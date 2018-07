Manchester United goleia time americano em amistoso de pré-temporada

O Manchester United começou sua pré-temporada nos Estados Unidos com o pé direito, vencendo por 4 a 1 o Revolution da Nova Inglaterra, da Liga Profissional de Futebol americana (MLS). Os dois times disputam o torneio amistoso Herbalife World Football Challenge.

Jogando diante de mais de 50 mil torcedores no Gillette Stadium, em Foxborough (Massachusetts), o Manchester mesclou titulares e reservas nesta que foi a primeira das quatro partidas que a equipe inglesa fará nos Estados Unidos.

Com os brasileiros Rafael, Fábio e Anderson de titulares, os 'Diabos Vermelhos' só abriram o placar no início do segundo tempo, com Michael Owen. Logo em seguida, Federico Macheda ampliou. Kenny Mansally ainda descontou para o Revolution, mas Macheda e Park Ji-sung completaram a goleada.

A partida serviu ainda para celebrar a estreia, ainda que em uma partida amistosa, do meia Ashley Young, recém-contratado junto ao Aston Villa.

O Manchester volta a campo em 23 de julho, para enfrentar o Fire, de Chicago. Quatro dias depois, a equipe jogará contra as estrelas da MLS, encerrando sua passagem pelos EUA no dia 30, contra o Barcelona.