United homenageará Bobby Charlton com nome de tribuna O craque Bobby Charlton, um dos maiores nomes da história do Manchester United, passará a nomear um dos setores do Old Trafford, em uma homenagem pela sua contribuição ao clube. A Tribuna Sul, no lado do estádio onde os vestiários estão localizados, será rebatizada como "Tribuna Sir Bobby Charlton" em uma cerimônia marcada para 2 de abril, antes jogo em casa com o Everton.