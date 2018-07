Manchester United inaugura estátua de Alex Ferguson

A estátua de 2,7 metros foi revelada pela mulher do treinador, Cathy, em cerimônia que contou com alguns dos principais nomes das diversas gerações dirigidas por Alex Ferguson no Manchester United. Entre eles, estavam os atacantes Eric Cantona e Ruud van

Nistelrooy e o goleiro Peter Schmeichel.

Ao longo da cerimônia, foi exibido um vídeo com outros jogadores, como David Beckham e Cristiano Ronaldo, exaltando Ferguson. Quando assumiu o microfone, o treinador não escondeu a satisfação. "Normalmente, as pessoas morrem antes de ganharem uma estátua. Estou superando a morte", declarou.

Alex Ferguson mudou a história do Manchester United desde que assumiu a equipe, em 1986. Ele participou da era mais vitoriosa do clube, com 12 títulos do Campeonato Inglês, dois da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes, entre outros.