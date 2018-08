Manchester United joga mal e perde para o Brighton pela 2ª rodada do Inglês

O Manchester United foi surpreendido neste domingo e perdeu por 3 a 2 para o Brighton & Hove Albion, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. O time anfitrião chegou à vitória com gols de Shane, Duffy e Pascal Gross. Lukaku e Pogba marcaram para os visitantes.

A equipe do técnico José Mourinho agora tem uma vitória e uma derrota na competição e ocupa a parte intermediária da tabela, junto com o adversário, que havia tropeçado na rodada de estreia. O United, no entanto, deu mais uma demonstração de que precisará evoluir muito para brigar pela taça da competição.

Depois de vencer o Leicester por 2 a 1 na estreia sem um futebol convincente, a equipe de Manchester teve uma péssima atuação neste domingo. O time começou perdido em campo e viu o adversário marcar dois gols em dois minutos.

Aos 25, March cruzou rasteiro, e Murray deu um toque com categoria para tirar do goleiro De Gea e abrir o marcador. Logo em seguida, após cobrança de escanteio, a bola sobrou na área para o zagueiro Duffy, que mandou uma bomba para as redes.

O United esboçou uma reação. Aos 33 minutos, após escanteio, Shaw dividiu com o zagueiro e Lukaku aproveitou para desviar de cabeça. Mas não deu nem muito tempo de tentar pressionar o adversário e ir em busca do empate. Sete minutos depois, o Brighton foi ao ataque e chegou ao terceiro gol.

O brasileiro Fred perdeu a bola no meio-campo, o alemão Gross invadiu a área e foi derrubado por De Bailly. O árbitro assinalou pênalti. O próprio Gross foi para a cobrança e bateu fraco no meio do gol. A bola tocou na perna de De Gea e entrou.

No segundo tempo o United tinha dificuldades para colocar a bola no chão e trocar passes no ataque. A equipe tentava diminuir a vantagem do adversário basicamente com bolas alçadas na área. Mas sem sucesso. O belga Fellaini entrou para tentar mandar essa bola de cabeça para o gol, mas não teve jeito.

Fellaini ainda contribuiu para que a equipe chegasse ao segundo gol. Aos 49 minutos, ele foi derrubado na área por Duffy e o árbitro marcou pênalti. Pogba bateu e fez. Mas não houve tempo para buscar o empate.

O United volta a campo agora na segunda-feira, dia 27, quando receberá o Tottenham no encerramento da terceira rodada do Campeonato Inglês. O próximo adversário vem de duas vitórias. O Brighton visitará o Liverpool no sábado.