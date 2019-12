Manchester United leva a melhor no clássico contra o City e ajuda o rival Liverpool

O Manchester United deu neste sábado uma ajuda e tanto para o seu maior rival, o Liverpool. No clássico de Manchester, o United derrotou o City por 2 a 1, na casa do time comandado por Pep Guardiola, e deixou os atuais bicampeões do Campeonato Inglês ainda mais distantes da briga pelo tri.

O resultado foi surpreendente, já que o Manchester City, além de jogar em seu estádio, tinha a seu favor a enorme vantagem no confronto direto com o United nos últimos anos. Com a derrota, a equipe azul de Manchester ficou a 14 pontos de distância do Liverpool, líder disparado do campeonato.

O Manchester United, por outro lado, subiu para a quinta colocação do Inglês, com 24 pontos, cinco a menos do que o Chelsea, o quarto colocado e último clube dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. O time teve como titular neste sábado o meia Fred - o jogador revelado pelo Internacional alegou ter sido atingido por um objeto (provavelmente um isqueiro) atirado por um torcedor do City quando se preparava para cobrar um escanteio na segunda etapa.

Como sempre, o time de Guardiola sufocou seu adversário desde o início, mas o United se mostrou muito perigoso nos contra-ataques e a defesa do City não encontrou meios para conter os velozes atacantes rivais. Aos 23 minutos, Rashford abriu o placar na cobrança de um pênalti sofrido por ele mesmo - e marcado graças à intervenção do VAR. A equipe vermelha de Manchester criou várias oportunidades para aumentar a vantagem e chegou lá aos 29, com um gol de Martial.

Depois do intervalo, o City atacou de todas as maneiras possíveis, mas encontrou enormes dificuldades para entrar na área do United. Gabriel Jesus, que tem sido titular na ausência do machucado Agüero, teve uma jornada infeliz, desperdiçando as poucas oportunidades que apareceram para ele.

Foi só aos 40 minutos que o gol do time da casa saiu. O zagueiro argentino Otamendi marcou de cabeça ao aproveitar uma cobrança de escanteio de Mahrez. Os derradeiros momentos do clássico foram de bombardeio do City, mas o United se segurou como pôde e garantiu uma vitória consagradora.