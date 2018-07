Manchester United leva gol no fim e só empata com o Anderlecht pela Liga Europa

O Manchester United esteve próximo nesta quinta-feira de dar um importante passo para avançar à semifinal da Liga Europa. Mas, jogando em Bruxelas, na Bélgica, a equipe inglesa levou um gol aos 40 minutos do segundo tempo e apenas empatou com o Anderlecht, por 1 a 1, no jogo de ida das quartas de final.

Na quinta colocação do Campeonato Inglês, em que luta somente por uma vaga na Liga dos Campeões, o time de José Mourinho tem apostado as fichas no campeonato europeu. E, com o resultado na Bélgica, a equipe pode até empatar por 0 a 0 no jogo da volta, na próxima quinta-feira, na Inglaterra, que se garantirá na semi. Os duelos serão definidos por sorteio.

Mesmo jogando em casa, o líder do Campeonato Belga atuou desde o início na retranca, buscando segurar a força de Pogba, Ibrahimovic e companhia. E, durante certo tempo, a estratégia até deu certo: o Manchester United só chegou com perigo aos 17, quando Lingard acertou a trave.

Mas, quando a equipe inglesa já diminuía o ritmo no primeiro tempo, Valencia cruzou pela direita, Rashford bateu de primeira, o goleiro Ruben espalmou e, no rebote, mesmo sem ângulo, Mkhitaryan completou para o gol. Mesmo sem ser brilhante, o Manchester United abria o placar aos 35 do primeiro tempo.

O ritmo seguiu parecido na etapa final. O time inglês dominava a posse, embora não tivesse grande efetividade. E, aos 37, após boa jogada de Ibrahimovic, Pogba recebeu na área e desperdiçou boa oportunidade de praticamente definir o confronto.

E a chance perdida custaria caro. Três minutos depois, Obradovic avançou em velocidade pela esquerda, cruzou na medida e o meio-campista Dendoncker cabeceou firme para empatar, deixando o duelo por vaga nas semifinais aberto para o jogo da volta.