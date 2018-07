Manchester United leva sufoco, mas derrota Stoke City

Após o Stoke City perder duas chances de gol incríveis nos acréscimos, o Manchester United conseguiu segurar a importante vitória por 2 a 1, nesta terça-feira, no Estádio Old Trafford, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. Ao ganhar em casa, a equipe se manteve em quarto lugar, agora com 25 pontos - o líder Chelsea tem 33 e joga nesta quarta, contra o Tottenham.

O Manchester United está conseguindo uma grande recuperação na temporada, depois de um péssimo começo no Campeonato Inglês. Já são quatro vitórias seguidas, que o colocam perto dos líderes. Mas o jogo desta terça-feira foi dramático para os torcedores da equipe, diante da pressão do Stoke City nos minutos finais, que quase levou ao empate em Old Trafford.

Já aos 47 do segundo tempo, o senegalês Mame Biram Diouf cabeceou na pequena área para defesa espetacular do espanhol De Gea. No minuto seguinte, em novo ataque do Stoke City, o austríaco Arnautovic apareceu livre para acertar um forte chute, mas o goleiro do Manchester United voltou a fazer milagre. No rebote, a bola sobrou novamente para Mame Biram Diouf, que estava com o gol aberto na sua frente. Mas Ashley Young salvou em cima da linha.

Antes do sofrimento nos acréscimos, o Manchester United tinha aberto o placar aos 21 minutos de jogo, quando o belga Fellaini subiu alto para cabecear. Ainda no primeiro tempo, o Stoke City deixou tudo igual com o francês N''Zonzi, que pegou sobra na entrada da área e chutou forte. Já na segunda etapa, o espanhol Juan Mata cobrou falta aos 14 e a bola passou por tudo mundo, entrando direto no gol e definindo a vitória por 2 a 1 dos donos da casa.

Também nesta terça-feira, o Liverpool ganhou do lanterna Leicester City por 3 a 1. Depois de sair perdendo graças a um gol contra do goleiro francês Mignolet, conseguiu a virada fora de casa com Lallana, Gerrard e Henderson. Assim, o gigante inglês chegou aos 20 pontos, em oitavo lugar no campeonato, deixando o último colocado com apenas 10 pontos.

Mais quatro jogos aconteceram nesta terça-feira no Campeonato Inglês: Burnley 1 x 1 Newcastle, Swansea 2 x 0 Queens Park Rangers, Crystal Palace 0 x 1 Aston Villa e West Bromwich 1 x 2 West Ham. E nesta quarta, além do líder Chelsea que recebe o Tottenham, a 14ª rodada será completada com Arsenal x Southampton, Everton x Hull City e Sunderland x Manchester City.