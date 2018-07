Manchester United leva susto, mas vence Southampton de virada

MANCHESTER - Líder isolado do Campeonato Inglês, o Manchester United levou um susto na rodada deste meio de semana. Jogando em casa, no Old Trafford, o time de Alex Ferguson sofreu um gol logo aos três minutos, mas conseguiu obter a virada ainda no primeiro tempo, com gols de Wayne Rooney, e venceu o Southampton por 2 a 1.

Jay Rodriguez foi o autor do gol que assustou a torcida de Manchester, nesta quarta, aos 3 minutos. Mas o Southampton pouco pôde comemorar. Fulminante, o time de casa buscou a igualdade no placar cinco minutos depois, com finalização de Rooney na saída do goleiro. Aos 27, o atacante colocou o Manchester na frente ao aproveitar cobrança de falta na área.

O triunfo ampliou a vantagem do Manchester na liderança. O time chegou aos 59 pontos e abriu sete sobre o vice-líder Manchester City. O segundo colocado deixou o rival disparar na primeira colocação ao empatar sem gols com o Queens Park Rangers, na terça.

O Manchester United contou ainda com o tropeço do Chelsea, nesta quarta. O time de Londres abriu 2 a 0 sobre o Reading, com gols de Mata e Lampard. Mas cedeu o empate no fim. Em apenas três minutos, Fondre marcou duas vezes e garantiu um ponto ao penúltimo colocado. O Chelsea, por sua vez, chegou aos 46 pontos, 13 atrás do líder,

Enquanto o Chelsea sofrida fora de casa, Arsenal e Liverpool empataram por 2 a 2 no clássico da rodada. Em baixa nas últimas temporadas, o Liverpool não se intimidou com a torcida contra no Emirates Stadium e chegou a abrir 2 a 0, com gols de Suárez e Henderson. O time da casa só buscou a igualdade no segundo tempo. Giroud e Walcott balançaram as redes em apenas dois minutos, aos 20 e aos 22.

O Arsenal segue distante das primeiras colocação, com apenas 38 pontos, na sexta posição. O Liverpool vem logo atrás, com 35. Ainda nesta quarta, o Tottenham empatou com o Norwich por 1 a 1, fora de casa, e segue em quarto lugar, com 42 pontos. O Everton ganhou do West Bromwich por 2 a 1 e o Fulham bateu o West Ham pelo placar de 3 a 1.