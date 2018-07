Manchester United mantém esperança por Fàbregas

A informação da imprensa britânica é de que o clube inglês poderia oferecer 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 87,5 milhões) por Fàbregas, mas o time catalão não tem interesse em vendê-lo, pois já perdeu o meia Thiago Alcântara, que se transferiu para o Bayern de Munique.

"O chefe-executivo está lidando sobre isso. Esperamos saber mais nos próximos dias", afirmou o técnico do Manchester United em Sydney, onde a equipe vai disputar um amistoso contra um combinado de jogadores que disputam o Campeonato Australiano, neste sábado.

Nas suas primeiras semanas no comando do atual campeão inglês, em substituição a Alex Ferguson, Moyes ainda não fez contratações de impacto no clube. Mas ele garante que o time vai se reforçar nos próximos dias. "Estamos trabalhando muito duro para fazer algumas contratações. Espero que tenhamos algumas boas notícias em um futuro não muito distante", disse.

Moyes reiterou que o Manchester United não tem qualquer interesse em vender o atacante Wayne Rooney, apesar do interesse do Chelsea no jogador. O clube inclusive já rejeitou uma proposta do time londrino pelo jogador. "A posição do clube não mudou", afirmou.