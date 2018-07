Manchester United mantém vantagem de 6 pontos em campeonato inglês

O United abriu 2 a 0 com apenas 19 minutos de jogo. Van Persie abriu o placar chutando de pé esquerdo e marcou seu décimo segundo gol na competição. Tom Cleverley ampliou três minutos depois.

O inglês Rooney, que era dúvida por estar doente no meio da semana, fez o terceiro dos donos da casa aos 14 minutos do segundo tempo, antes de Fraizer Campbell marcar contra seu antigo clube o gol de honra do Sunderland.

O Manchester United tem agora 42 pontos enquanto o City tem 36. O atual campeão europeu Chelsea, que está no Japão e pega o Corinthians pela final do Mundial de Clubes da Fifa no domingo, permanece em terceiro com 29 pontos e um jogo a menos que seus adversários.

O City, que perdeu por 3 a 2 para o United no clássico da semana passada graças a um gol de Van Persie nos acréscimos do segundo tempo, bateu o Newcastle United por 3 a 1 no St James' Park mais cedo e diminuiu por pouco tempo a vantagem do rival para três pontos.

Os visitantes marcaram aos 10 minutos quando meia marfinense Yaya Touré furou a defesa do Newcastle com um belo passe para Samir Nasri, que por sua vez rolou a bola para Sergio Agüero marcar.

Javi Garcia marcou o segundo depois de uma cobrança de escanteio aos 39 minutos e Touré encerrou a conta depois que um gol de Demba Ba deu breves esperanças ao Newcastle.