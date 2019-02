Manchester United negocia belga Fellaini com o chinês Shandong Luneng

O Manchester United confirmou nesta sexta-feira a transferência do meio-campista belga Marouane Fellaini para o Shandong Luneng, da China. "Todos nós do United agradecemos Fellaini pelo serviço prestado e desejamos boas perspectivas para o futuro no Shandong Luneng FC", anunciou o time inglês em publicação no seu perfil no Twitter.

O jogador, que também atua pela seleção belga, chegou ao United em agosto de 2013, vindo do Everton, por indicação do técnico escocês David Moyes. Com a camiseta do Manchester, Fellaini disputou 177 jogos e marcou 22 gols.

No período em que esteve no Old Trafford, o jogador ajudou a equipe a ganhar quatro troféus. Foi campeão da Copa de Inglaterra, da Liga Europa, da Copa da Liga Inglesa e da Supercopa da Inglaterra. O belga perdeu espaço na equipe do Manchester, após a saída de José Mourinho e a chegada de Ole Gunnar Solskjaer no comando técnico.

Os detalhes financeiros da transação não foram revelados, mas as informações da imprensa inglesa são de que o clube chinês vai desembolsar 10,5 milhões de libras (cerca de R$ 50 milhões) para tirá-lo do Manchester United.

O Shandong Luneng conta no seu elenco com o zagueiro Gil e o atacante Róger Guedes. O atacante Diego Tardelli também pertence ao time chinês, mas deve deixá-lo nos próximos dias. O atacante italiano Graziano Pelle é o outro estrangeiro do elenco.