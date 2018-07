Manchester United oficializa a contratação do goleiro Romero

O Manchester United oficializou nesta segunda-feira a contratação do goleiro Sergio Romero. O jogador da seleção argentina chega ao clube inglês de modo gratuito e assinou um contrato válido pelas próximas três temporadas. Romero, de 28 anos, trabalhou anteriormente com Louis van Gaal, o atual treinador do Manchester United, no holandês AZ Alkmaar.

Com a chegada de Romero, deverá aumentar a disputa pela condição de goleiro titular do Manchester United, posição atualmente ocupada pelo espanhol David de Gea, que também desperta o interesse do Real Madrid. Além disso, o clube pretende negociar o também espanhol Victor Valdés após o ex-jogador do Barcelona se recusar a atuar pelo time B, de acordo com Van Gaal.

"Sergio é um goleiro muito talentoso," disse o treinador. "Ele era um jovem goleiro durante minha passagem pelo AZ Alkmaar e estou muito contente que esteja se juntando Manchester United", completou.

Romero já disputou 62 partidas pela seleção da Argentina, tendo participado da Copa do Mundo de 2014, em que a sua equipe foi derrotada na decisão pela Alemanha. Ele iniciou a sua carreira profissional no argentino Racing em 2007, antes de se transferir para o AZ. O goleiro também passou pelo francês Monaco e pela italiana Sampdoria. Agora vai defender um dos gigantes do futebol inglês e mundial.