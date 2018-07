Manchester United paga multa e contrata Ander Herrera

A Liga Espanhola de Futebol Profissional respaldou a negociação unilateral entre o clube inglês e Herrera, que teria a multa aumentada para 40 milhões caso o negócio não fosse concretizado até 1º de julho. Em nota, a entidade explicou ao Atlhetic Bilbao que o atleta "cumpriu os requisitos exigidos no contrato" e poderia formalizar o acordo com o Manchester United.

Ander Herrera chegou ao clube espanhol em 2011 e tinha contrato para permanecer até 2016. Com a transferência, o atleta é o primeiro reforço do técnico holandês Louis Van Gaal, novo comandante do Manchester United - no momento, ele está no Brasil comandando a seleção da Holanda na Copa do Mundo, mas já indicou os reforços que deseja para a próxima temporada.

Satisfeito com a transferência, o jogador de 24 anos disse que ter assinado com o clube da Inglaterra é ver "um sonho sendo realizado" e chegou a revelar que um dos momentos mais marcantes da sua carreira foi quando teve a oportunidade de jogar no estádio do Manchester United, o Old Trafford, em um jogo pela Liga Europa.

"Chego ao Manchester United para fazer de tudo para ajudar o time a alcançar seus objetivos. Estou muito empolgado agora vivendo em Manchester e mal posso esperar pela minha estreia com a camisa de vermelha de peso do United", disse Herrera, acrescentando agradecimentos aos ex-companheiros de time e da comissão técnica de Bilbao.

O ex-jogador Ryan Giggs, hoje assistente técnico e eterno ídolo da torcida do Manchester United, elogiou a técnica do recém-contratado e depositou confiança no jovem meio-campista espanhol. "Acreditamos que ele seja um dos jovens promissores na Espanha, e estou certo de que ele será um sucesso entre os torcedores do United", afirmou, acrescentando que acredita que Herrera tomou a decisão certa em ir para Manchester.

Aos 24 anos, Ander Herrera participou de 128 partidas pelo Athletic Bilbao, marcando 11 gols. Ele teve ainda passagens pelas seleções da Espanha Sub-20, Sub-21 e Sub-23.