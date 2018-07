United pega Celta e Lyon encara Ajax nas semifinais da Liga Europa

Os confrontos das semifinais da Liga Europa estão definidos. Nesta sexta-feira, em evento realizado na sua sede em Nyon, na Suíça, a Uefa realizou um sorteio que apontou a disputa dos duelos Celta de Vigo x Manchester United e Ajax x Lyon para determinar os finalistas da competição.

O sorteio também definiu que o Manchester United e o Lyon serão os mandantes nos jogos de volta das semifinais, no Old Trafford e no Stade des Lumières, respectivamente. Os confrontos de ida vão ser disputados em 4 de maio, sendo que uma semana depois, no dia 11, ocorrerão os duelos de volta das duas séries.

O Manchester United disputa a Liga Europa com o objetivo de vencer a segunda principal competição de clubes do continente pela primeira vez na sua história, o que garantiria a sua participação na edição da próxima temporada da Liga dos Campeões. O clube inglês, porém, não sabe se poderá contar com o sueco Zlatan Ibrahimovic, que sofreu lesão no joelho direito na última quarta, durante o duelo com o Anderlecht, pelas quartas de final da Liga Europa.

O Celta de Vigo avançou às semifinais de uma competição europeia pela primeira de vez na sua história. Agora, tentará confirmar o excelente retrospecto recente do futebol espanhol, que venceu oito das últimas 12 edições da Liga Europa - levando em consideração o período em que o torneio ainda se chamava Copa da Uefa.

Contando com o brasileiro David Neres no seu elenco, o Ajax voltará a disputar uma semifinal de um torneio europeu pela primeira vez desde a Liga dos Campeões de 1997. O Lyon só havia atingido esse estágio de um torneio continental em 2010, na Liga dos Campeões, e em 1964, na Recopa Europeia.

A definição dos classificados às semifinais da Liga Europa, na última quinta-feira, se deu de modo emocionante. O Lyon avançou na disputa de pênaltis, enquanto Manchester United e Ajax garantiram suas vagas na prorrogação. E só o Celta conseguiu a classificação nos 180 minutos.

A decisão da Liga Europa está agendada para 24 de maio, na Friends Arena, nos arredores de Estocolmo, na Suécia. O mandante do jogo será quem avançar na série entre Ajax e Lyon.