Manchester United perde do lanterna e desperdiça chance de liderar Inglês

Jogando em casa e diante do lanterna, o Manchester United tinha tudo para retomar a liderança do Campeonato Inglês, nesta quarta-feira. Mas não foi isso que aconteceu. No Old Trafford, o tradicional time inglês foi derrotado de forma surpreendente pelo modesto Sheffield United por 2 a 1, pela 20ª rodada.

Com o tropeço, uma das maiores zebras desta edição do campeonato, o Manchester estacionou nos 40 pontos e não consegue superar o Manchester City, que alcançou os 41 na terça e assumiu a liderança, agora definitiva. O City também foi beneficiado pelo tropeço do Leicester City diante do Everton, também nesta quarta.

Leia Também Na estreia de Tuchel, Chelsea empata sem gols e continua longe dos líderes do Inglês

Na outra ponta da tabela, o Sheffield chegou à segunda vitória nos últimos três jogos. Assim, soma oito pontos e ocupa a 20ª e última posição do Inglês.

Apesar de enfrentar o lanterna, o técnico Ole Gunnar Solskjaer evitou poupar titulares nesta quarta. Deixou apenas Cavani no banco. Mas as dificuldades do United foram além desta decisão. O time, que vinha em grande forma, falhou na criatividade e sofreu para criar lances de maior perigo à defesa dos visitantes.

Mais eficiente, o Sheffield abriu o placar logo em uma de suas primeiras investidas no ataque. Aos 22, após cobrança de escanteio na área, Kean Bryan desviou de cabeça e abriu o placar. Os jogadores do United reclamaram do lance, apontando uma suposta falta do ataque no goleiro David De Gea.

O empate veio em lance semelhante, também depois de uma cobrança de escanteio, no segundo tempo. O zagueiro Harry Maguire subiu mais que a marcação e cabeceou firme para as redes, aos 19.

Mas o último colocado não aliviou e buscou o gol da vitória dez minutos depois. Oliver Burke recebeu livre dentro da área e bateu forte. A bola desviou no joelho do zagueiro Axel Tuanzebe e acabou com qualquer chance de defesa por parte de De Gea.

LEICESTER TAMBÉM TROPEÇA

Jogando ao mesmo tempo, o Leicester City também tinha a chance de terminar o dia na primeira colocação da tabela. Mas, desfalcado de Vardy, ficou apenas no empate com o Everton, por 1 a 1, fora de casa. James Rodriguez abriu o placar para os anfitriões, aos 30 do primeiro tempo. No segundo, Youri Tielemans empatou com ajuda do goleiro Pickford, da seleção inglesa, que falhou feio no lance.

Com o tropeço, o Leicester manteve o terceiro posto da tabela, agora com 39 pontos. O Everton, por sua vez, figura no 7º lugar, com 33 pontos. Ainda nesta quarta, Brighton e Fulham empataram sem gols, na casa do primeiro.