Manchester United perde do Sunderland com gol contra no fim

Forte candidato ao rebaixamento no Campeonato Inglês, o Sunderland conquistou uma vitória importante na abertura da 26.ª rodada, neste sábado. Jogando em casa, contou com um gol contra do goleiro De Gea, ao oito minutos do fim da partida, para vencer o Manchester United por 2 a 1.

O resultado afasta o Manchester da briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Há dois jogos sem vencer, o time de Louis van Gaal tem 41 pontos, em quinto, contra 47 do rival Manchester City, quarto colocado. Os londrinos Arsenal e Tottenham, com 48, também estão à frente nesta briga.

Mandante, o Sunderland abriu o placar do jogo logo aos 3 minutos, com o tunisiano Khazri. No fim do primeiro tempo, aos 39, Martial saiu na cara do goleiro e, com um bonito tapa na bola, deixou tudo igual.

Aos 37 do segundo tempo, entretanto, o Sunderland voltou à frente. Após cobrança de escanteio, Koné cabeceou, Martial tirou em cima da linha, mas chutou nas costas de De Gea que, sem culpa, marcou contra.

Para o Sunderland, a vitória não significa a saída da zona de rebaixamento. A equipe, que não vencia há exatamente um mês, foi aos mesmos 23 pontos que o Norwich City, empatados no 18.º lugar. O Newcastle, primeiro time fora da zona de degola, tem 24.